Oyun okuma profesörü Jorge Jesus

Ali Koç, geçen sezon sonradan göreve gelen İsmail Kartal’ın başarılı performansı sonrası zor bir karar verdi. Kartal ile yollar ayrıldı, Jorge Jesus göreve geldi. Tecrübeli teknik adam, 10 transferle birlikte adeta yeni bir takım kurdu. Buna rağmen oyun anlayışını kısa sürede oturttu. Üstelik tek bir taktik değil, 3’lü savunmanın varyasyonları ile 4’lü defansın farklı dizilişlerini öğrencilerine benimsetti.

Asist Arao, gol Rossi

Jorge Jesus’un belki de en büyük başarısı, ideal 11 kavramını ortadan kaldırması oldu. Altay Bayındır ve Attila Szalai dışında her oyuncu yedek kaldı. Sürekli rotasyona rağmen, kim oynarsa oynasın Fenerbahçe aynı oyun anlayışını sahaya yansıttı. Müthiş bir teknik direktörlük performansı sergileyen Jorge Jesus, maç içerisindeki hamleleriyle de fark yarattı. Son Başakşehir mücadelesinde sonradan oyuna giren Arao asist yaptı, Rossi galibiyet golünü attı.

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Süper yedek Batshuayi

Ankaragücü maçında yine Rossi kulübeden gelerek ağları sarstı. Michy Batshuayi ise Dinamo Kiev, Karagümrük ve AEK Larnaka (d) maçlarında sonradan girerek takımına 3 puanı getiren golleri attı. Jorge Jesus’un bu sezonki resmi maçlarda kulübeden sahaya gönderdiği toplam 25 futbolcudan 14’ü, takımlarına skor katkısı sağladı. Tecrübeli teknik adam, sadece hücum futbolunun ve eldeki kadrodan en iyi şekilde yararlanmanın değil, oyuna müdahalenin de profesörü olduğunu gösterdi.

Sonradan oyuna girip skor katkısı yapanlar

Oyuncu Maç Dk. Gol Asist

Diego Rossi 8 130 2 1 asist

Arda Güler 8 77 2 -

Lincoln 7 133 - 2

Serdar Dursun 7 179 - 1

Mert Hakan 7 117 1 -

Enner Valencia 5 93 1 1

Ezgjan Alioski 5 62 1 -

İrfan Can Kahveci 5 109 1 -

Michy Batshuayi 5 68 3 -

Bruma 4 126 - 1

Miguel Crespo 4 122 - 1

Miha Zajc 3 81 - 1

Willian Arao 2 33 - 1

Mergim Berisha 1 15 1 -

Toplam: Fenerbahçe’de bu sezonki resmi maçlarda sonradan oyuna giren 25 futbolcunun 14’ü skor katkısı sağladı.

Aslıhan Çil



