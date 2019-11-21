Oyun kurucu Ömer Bayram

Terim, milli futbolcunun yüksek temposundan yararlanarak, takımını hücuma daha hızlı taşımayı hedefliyor. Sol bekte ise Emre Taşdemir görev yapacak.

Kemal Uğurlu uğur getirmedi!

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki kritik maçı yönetecek olan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Sarı-Kırmızılı ekibin yüzünü güldürmüyor! Cim Bom, Uğurlu’nun düdük çaldığı 6 lig maçında 3 galibiyet, 3 de mağlubiyet elde etti.

Jimmy Durmaz joker olacak

Bu sezon sadece 6 maçta 204 dakika forma şansı bulabilen Jimmy Durmaz, Başakşehir karşısında Galatasaray’ın jokeri olacak. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, skorun gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olacak.