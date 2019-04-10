Oyun kurucu Harun Tekin

Fenerbahçe’de kaleyi Harun Tekin'in devralmasından sonra taktik anlayışta da önemli birkaç değişiklik oldu.

10 Nisan 2019, Çarşamba 09:07
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Oyun kurucu Harun Tekin

Ersun Yanal, üç haftalık arada yaptırdığı çalışmalarda oyunun geriden kurulmasına büyük önem verdi. Çalışmalarda atakların Harun’dan başlamasını istedi.

Bir kişi fazla hücum etmeyi planlayan Yanal’ın bu çalışmaları Ankaragücü deplasmanında sonuç verdi. Fenerbahçe’nin yakaladığı 11 pozisyondan 5’ini kaleci Harun başlattı. Paslaşmaların doğru yapılması ve kaleci Harun’un da oyuna dahil olmasıyla birlikte rakip orta saha ile savunma hattında boşluklar bulunuyor.

Ersun Yanal derbide de benzer şekilde aynı organizasyonun yapılmasını istiyor. Özellikle baskı kurulacak bölümlerde Harun’un gerekirse orta sahaya kadar yaklaşıp, topu alıp oyunu açmasının büyüm önem taşıdığı belirtiliyor.

(Milliyet)

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