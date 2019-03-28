Oyun konsolu devrinin sonuna mı yaklaşıldı?

Elbette teknolojinin gelişmesi sadece günlük yaşamımızı kolaylaştırmadı. Sağlıktan tutun da bilime, kültüre kadar pek çok alanda önemli atılımlar gerçekleşti.

Nitekim en büyük atılımın gerçekleştiği sektörlerden birisi de oyun sektörü oldu. Geliştirici stüdyo sayısı hızla artarken, oyuncu kitlesi de önemli oranda genişledi.

Şimdilerde hemen hemen her evde bir adet oyun konsolu ya da oyun odaklı bir PC görmek mümkün. İşte bunların hepsi teknolojinin nimetlerinden biri diyebiliriz.

Her güzel şeyin bir sonu var

Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi, asla bitmez, silinmez, sonsuza kadar devam eder diye nitelendirdiğimiz şeylerin de kısa sürede harcanıp gitmesine neden oluyor. Bu duruma en olağan örnek ise 90’lı kuşağın bir zamanlar severek kullandığı MSN Messenger.

Dolayısıyla teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı olarak MSN Messenger bile tarihin tozlu sayfalarına yol aldıysa, günümüzde popüler olan pek çok şey de yakın gelecekte tarih olabilir.

Bu sona en yakın olan şey ise oyun konsolları. Genel olarak oyun konsolu denildiğinde akla 3 firma geliyor. Sony, Microsoft ve Nintendo. Malum şu aralar Sony PS4, Microsoft Xbox One ve Nintendo da Switch konsolu ile sektörde boy gösteriyor.

Fakat son yaşanan gelişmeler ışında oyun konsolu kavramının yakın gelecekte yok olacağını söyleyebiliriz. Nasıl mı? İşte yanıtı.

Konsollar yerini buluta bırakacak

Hatırlanacağı üzere Google geçtiğimiz günlerde Stadia isimli bir sistem tanıtmıştı. Dilerseniz bu sistemin ne olduğuna ve ne işe yaradığına aşağıdaki yazımızdan göz atabilirsiniz.

Aslında Google’ın tanıttığı Stadia, alanındaki ilk örnek değil. Malum Microsoft’un da bu konu hakkında önemli çalışmaları vardı. Hatta bir sonraki nesilde Microsoft’un steam tabanlı bir oyun konsolu geliştireceği belirtiliyordu.

Fakat Google işi bir tık daha ileri taşıyarak konsola hiç ihtiyaç duyulmayan, uygulama arayüzüne dahalı bir sistem çıkardı. Bu sistem bulut üzerindeki sistemin gücünü kullanarak, oyunları mevcut ekranınıza yansıtmayı sağlıyor.

Böylece elinizdeki normal bir akıllı telefonla bile Xbox One X’ten daha güçlü bir konsolla oyun oynuyormuş hissini yaşayabiliyorsunuz. Yani basit bir tabirle, konsollar yerini buluta bırakmış oluyor.

Eğer tutarsa konsolların sonu gelebilir

Elbette söz konusu Google olduğunda insan bir durup düşünüyor. Malum, Google genel olarak birşeyler duyurup sonra bunları batırmasıyla ünlü bir şirket. Bu duruma en bilindik örnek ise Google Glass.

Dolayısıyla Google eğer Stadia’yı ciddi ciddi hayata geçirebilirse, konsolların da sonu geldi demekti. Çünkü bu sayede ortalama bir PC ile ya da basit bir akıllı telefon ile konsol deneyimi yaşamak mümkün olacak.

Fakat bu sistemin önemli bir handikapı mevcut. O da çok yüksek hızlarda internet gereksinimi istiyor olması. Yani günümüz Türkiye şartlarındaki internet hızlarıyla Google Stadia’dan yararlanmak pek mümkün olmayacaktır.

Fakat günümüzden bir 10 yıl sonrasında, muazzam internet hızlarına ulaşıldığında, stream tabanlı servislerin, oyun konsollarının yerini alacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

İşte o zaman şimdiki konsol üreticilerinin yapacağı tek şey, oyun geliştirmek ve kontrolcü üretmek olacaktır. (CNN Türk)



