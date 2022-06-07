Oyun içi alımlar yılın en üst seviyesini gördü

Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’dan gelen bilgilere göre oyun ve oyun içi alışverişlerde nisan ayına göre %16’lık bir artış yaşanırken, 2021 yılının mayıs ayına göre ise %27’lik bir artış gerçekleşti. Oyun içi satın alımlarda en büyük artış ¨mobil¨ kategorisinde yaşandı, PC ve konsol oyunları ise satış hacmini korudu.

Syndicate Gold satışları yükselişte

Mayıs ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun son ayların lideri PUBG Mobile oldu ve oyun alışverişlerinin önemli bir bölümü PUBG Mobile özelinde gerçekleşti. Electronic Arts tarafından yayınlanan Apex Legends Mobile da kısa sürede en çok ilgi gören ilk 10 oyun arasına girmeyi başardı. Apex Legends Mobile’da oyun içi satın alımlarda kullanılan e-pinler (Syndicate Gold) oyunfor.com’da satışa sunuldu ve yoğun bir talep gördü.

En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

1. PUBG MOBILE

2. Valorant

3. Garena Free Fire

4. Call of Duty Mobile

5. League of Legends

6. PUBG: New State

7. Apex Legends Mobile

8. CS:GO

9. Roblox

10. Arena of Valor

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde nisan ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u; İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya takip etti.

Yaş aralığına göre dağılım

Mayıs ayında 21-30 yaş aralığındaki oyuncuların alışveriş oranı yine en yüksek seviyesindeydi. Mayıs ayında 30 yaşın üzerindeki oyuncuların daha fazla alışveriş yaptığı, oranın Mart ayıyla eşdeğer olduğu gözlemlendi.