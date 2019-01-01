Oyun Hizmetleri yeni sezon için hazırlıklara başladı

Zula Süper Lig ikinci sezon tamamlanırken, ligi dördüncü sırada tamamlayan Oyun Hizmetleri yeni sezon için transferlere başladı. Yarı finalde Gamers of Future’a kaybederek final oynama şansını kaybeden ekip, üçüncülük-dördüncülük karşılaşmasını 1907 Fenerbahçe’ye kaybederek ligi dördüncü olarak kapatmıştı. Bunun üzerine gelecek sezon daha iyi bir performans sergilemek isteyen takım ilk atağını yaptı.

Geçtiğimiz sezon 1907 Fenerbahçe forması giyen Hakan “swooN” Demirel, Oyun Hizmetleri’nin yeni oyuncusu oldu. Sarı-lacivertli takımın aynı zamanda kaptanı olan swooN çok iyi bir sezon geçirmesine rağmen kendini yetersiz hissetmesinden dolayı eski takımından ayrılmıştı.

Yeni sezonda takımın ne yapacağı merak konusu oldu. Ekip swooN transferini resmi Twitter hesaplarından duyurdu. (Playerbros)