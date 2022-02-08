Oyun geliştiriciler Xsolla ile Hindistan pazarına girebilecek

Oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının oyunlarını küresel çapta tanıtmalarına ve işletmelerine yardımcı olan ticari video oyun platformu Xsolla, Hindistan’ın lider ödeme çözümleri sağlayıcısı Paytm Payment Gateway ile iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Xsolla; Paytm’in Dijital Cüzdanını, Birleşik Ödeme Arayüzünü (UPI) ve çevrimiçi bankacılık ödeme çözümlerini kendi Pay Station platformunda birleştirdi. Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki video oyun geliştiricileri ve yayıncıları, Çin’den sonra 400 milyondan fazla oyuncuyla ikinci sırada gelen Hindistan pazarında oyunlarını kolaylıkla pazarlayabilecek.

Xsolla Ödemeler ve Ticaret Müdürü Anton Zelenin, “Hindistan, yılda yaklaşık 1.5 milyar dolar kazandırarak Asya’nın en hızlı büyüyen oyun ekonomilerinden biri halinde geldi ve bu büyümenin 2024 yılında neredeyse üçe katlanması bekleniyor. Tarih boyunca Hindistan’daki ödemeler piyasasına nakit hakim oldu ve bu piyasa ancak şimdi, giderek artan akıllı telefonların öncülüğündeki online alışveriş kültürünün taleplerini karşılamak üzere gelişiyor. Bu ülkede başarılı şekilde satış yapmak için, oyun geliştiricilerinin birden fazla ödeme yöntemine erişim sağlaması gerekiyor ve bu da karmaşık olabiliyor. İşte tam burada Xsolla, önceden birleştirilmiş yerel ödeme yöntemleriyle arayüz sağlayacak ödeme çözümlerimizi sunarak değer katıyor.” dedi.

Paytm Kıdemli Başkan Yardımcısı Praveen Sharma, “Xsolla gibi küresel bir markayla ortaklık kurduğumuz için mutluyuz. Hindistan’daki oyun sektörü, geçtiğimiz birkaç yılda yukarı yönlü büyüme eğilimindeydi ve bu, önümüzdeki zamanlarda da devam edecek bir eğilim. Xsolla’nın sektöre sunduğu çözümler çığır açıcı ve bu yolculukta onların ödeme ortağı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Hindistan’da satış yapmak isteyen herhangi bir ticari işletmenin yerel bir şirketi ve yerel bir banka hesabı olması gerekiyor.

Paytm Payment Gateway ile birleşme, Xsolla’nın müşterileri için onaylı bir ticari işletme haline gelmesini sağlıyor ve müşterilerin zaman alan süreçleri ortadan kaldırmasına yardımcı oluyor. Xsolla, sınır ötesi müşteriler için Hindistan yerel ödemeleri sunan seçili birkaç hizmetten biri.