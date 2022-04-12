Oyun alışverişlerinde zirve görüldü

Dijital oyun mağazası oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre oyun ve oyun içi satışları Mart ayında, şubat ayına kıyasla %20’lik bir artış gösterdi. Artışın önemli bir kısmını PC ve mobil kategorisindeki satışlar oluşturdu. 2022 yılı ile beraber normalleşmeye başlayan ve şubat ayında gözle görülür bir artış sergileyen oyun alışverişleri, mart ayında 2022 yılının en yüksek seviyesine çıkmayı başardı.

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu’nun konuyla ilgili görüşlerinde; Mart ayında PC ve mobil oyun alışverişlerindeki artışın devam etmesini olumlu karşıladıkları fakat kur farkından oluşan artışlar nedeniyle PlayStation ve Xbox gibi konsol oyunlarının satışlarında düşüşler yaşanmasının ekonomik bir ‘yansıma’ olarak değerlendirdikleri bilgisi yer alıyor.

PUBG Mobile liderliği

Mart ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun PUBG Mobile oldu ve oyun alışverişlerinin önemli bir bölümünü PUBG Mobile sırtladı. Espor tarafında hem dünyada, hem de ülkemizde ‘agresif’ bir politika izleyen Tencent Games’in ve KRAFTON’un yayınladığı PUBG Mobile mart ayında liderliğini ilan ederken, Free Fire en çok ilgi gören ikinci oyun oldu. PUBG New State ise sıralamada yükselişe geçti.