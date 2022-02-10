Oyun alışverişleri yeni yılda düşüşe geçti

Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre oyun ve oyun içi satışları ocak ayında, geçtiğimiz yılın aralık ayına göre %10’luk bir düşüş yaşadı. Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu: ¨2020 ve 2021 boyunca rekorlar kırarak kendi normalinin çok üstünde seyreden oyun alışverişleri, 2021’in son aylarında okulların açılmasıyla birlikte düşüşe geçmiş ve normal seviyesine dönmüştü. Bildiğiniz üzere okulların kapalı olması oyun satışlarını her zaman olumlu yönde etkilemiştir ancak 21 Ocak’ta başlayan sömestr tatiline rağmen yaşanan bu düşüşün ana sebebinin bir süredir gündemde olan ekonomik dalgalanma ve yüksek enflasyon olduğunu düşünüyoruz.¨

Mobil oyunlarda sürpriz

Yeni yılda toplam oyun alışverişlerinin kategorik olarak dağılımına bakıldığında uzun bir aradan sonra mobil oyun satışlarının düşüş yaşadığı görüldü.

Yeni yılın şampiyonu Garena Free Fire

oyunfor.com’un oyun ve oyun içi satış verilerinden hareketle hazırlanan ‘en çok ciro yapan oyunlar’ listesinin ilk sırası ünlü mobil battle royale oyunu Garena Free Fire’ın olurken ikinci sırada yine ünlü bir mobil battle royale oyunu olan PUBG Mobile yer aldı. Ocak ayında yapılan harcamaların büyük bir bölümü, ücretsiz olarak oynanabilen bu oyunların oyun içi para birimlerine yapıldı.

Ocak ayında en çok ciro yapan 10 oyun:

1. Garena Free Fire

2. PUBG Mobile

3. Valorant

4. Call of Duty: Mobile

5. League of Legends

6. CS:GO

7. Roblox

8. Lords Mobile

9. Brawl Stars

10. Arena of Valor

Kullanıcıların, oyunları programlamalarına ve diğer kullanıcılar tarafından programlanan oyunları oynamalarına olanak tanıyan çevrimiçi oyun platformu Roblox yeni yılda en çok ciro yapan yedinci oyun olurken, Asya kıtasının popüler espor oyunlarından biri olan MOBA türündeki ücretsiz mobil oyun Arena of Valor ilk defa oyunfor.com’un ‘en çok ciro yapan oyunlar’ listesine girdi. 10 oyunun 6’sını mobil, 4’ünü PC oyunları oluştururken, listede herhangi bir konsol oyunu bulunmuyor. Ocak ayında en çok ciro yapan 10 oyunun ortak özelliği ise ‘free-to-play’, yani ücretsiz bir şekilde oynanabilir olmaları.