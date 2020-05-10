Oynanmazsa daha kötü!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen branşlardan biri de futbol oldu. Bu doğrultuda bir araştırma şirketi olan KPMG, Avrupa’daki önemli liglerde, sezonu tamamlaması veya tamamlamaması halinde futbolcu değerlerinin yaşayacağı kayıpları inceledi. Süper Lig, bu alanda İngiltere 2. Lig olan Championship’in ardından en çok değer kaybedecek organizasyon olarak yer alacak. Toplam 687 milyon Euro değeri bulunan ligimizde eğer ligler oynanmazsa kayıp yüzde 29.4’e ulaşacak ve piyasa değeri 485 milyon Euro’ya düşecek. Eğer bir aksilik yaşanmaz ve 12 Haziran’da ligler başlarsa bu oran 21.9’a gerileyecek ve piyasa değeri 536 milyon Euro olacak

En az kayıp Hollanda’da

Söz konusu araştırmanın verilerine bakıldığında en az kayba uğrayacak olan ülke ise Hollanda olacak. Piyasa değerinin 1 milyar 213 bin Euro’yu bulduğu ülkede liglerin tescil edilmesiyle birlikte bu rakam 923 milyon Euro’ya düşecek. Eredivise’yi ise yüzde 25.4 ile İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga takip ediyor.

Kulüplerde zirve Barça’nın

Koronavirüs sürecinden dolayı en çok kayba İspanyol devi Barcelona uğrayacak. 1 milyar 168 milyon Euro değeri bulunan Katalan ekibi, ligler oynanmazsa yüzde 28.9 zarar ile 808 milyon Euro’ya, oynanırsa yüzde 20.5 kayıpla 903 milyon Euro’ya düşecek. Ayrıca 1 milyar 243 milyon Euro’luk piyasa değeriyle dünyanın en değerli takımı olan Manchester City’nin de 1 milyar Euro’nun altına düşmesi bekleniyor.