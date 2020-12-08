Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021'in merakla beklenen kadrosu şekilleniyor. Survivor Türkiye'nin ünlüler takımında yer alacak ikinci isim oyuncu Öykü Çelik oldu. Geçtiğimiz günlerde ise Acun Ilıcalı, 'Issız adam, ıssız ada' notuyla oyuncu Cemal Hünal'ı duyurmuştu. Çelik'in de kısa süre için açıklanması bekliyor.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kaldı.

İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.

2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Nuri" dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim için Üzülme" adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı. Çelik son olarak ise Şeref Sözü ile ekranlarda boy gösterdi.

"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?"

Öykü Çelik, geçtiğimiz günlerde “Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?” sözleriyle gündem olmuştu.

Yaşananlardan sonra Öykü Çelik yazılı bir açıklama yayınlamıştı:

Açıklamalarım toplum tarafından yanlış anlaşılıp çeşitli mecralarda farklı yerlere çekilmiştir. Eğer sözlerimin sadece çok küçük bir kısmına odaklanmayıp, röportajda hangi soru karşısında bu ifadeleri kullandığımı göz önünde bulundursaydınız böyle acımasız yorumlar yapmazdınız. Hiçbir zaman negatif durumdan beslenip kimseyi incitmedim. Sadece kadının kadına yaptığı şiddete değil, insanın insana her türlü şiddetin karşısında oldum ve kınadım. Röportajda aslında kendimi eleştirdim. Olumsuz olarak değerlendirdiğim kendimdi. Tamamen yanlış anlaşıldım. Küfür ve argo barındıran yorumlarını yaparken lütfen benim de bir kadın olduğumu unutmayın. Yanlış anlaşılmaktan üzüntü duyduğumu belirtiyor ve en kısa zamanda da sözlerime benim açımdan bakabilmenizi diliyorum.

ROL ALDIĞI PROJELER

FİLM

Cin Geçidi

Kanımdaki Barut

Mahpeyker Kösem Sultan

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

Kapan

DİZİ

Akasya Durağı

Kasaba Zehra

Gönülçelen

Nuri

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Benim için Üzülme

Ağlatan Dans

Yeşil Deniz

Poyraz Karayel

Darbe

Hayat Sevince Güzel

Savaşçı Astsubay Yeter Alayunt

Diriliş Ertuğrul

Şeref Sözü