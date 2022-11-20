Futbolseverlerin büyük bir heyecan ve merakla beklediği 2022 Dünya Kupası’nda ilk santra bu akşam yapılacak. TSİ 19.00’da ev sahibi Katar, Fenerbahçe 'nin gol makinesi Enner Valencia'nın forma giydiği Ekvador'u konuk edecek.





A Grubu’nun da ilk maçı olacak bu karşılaşma 80 bin kişilik Lusail Ikonik Stadı’nda oynanacak.

2022 FIFA Dünya Kupası, 200’den fazla ülkede yayınlanacak. Turnuvanın toplamda 2018 Rusya’da rekor olan 3.6 milyar kişi tarafından izlenme rekorunu kırması bekleniyor.





TOPLAM 3 MİLYON BİLET SATILDI

Dev organizasyonda şu ana kadar 3 milyon bilet satıldı. En çok bilet alan 10 ülke ise Katar, ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya oldu. Favorisi bol dev organizasyonda hangi takımın kupayı kaldıracağı merak konusu....

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OXFORD'UN ŞAMPİYONU

İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi, dev kupayı kimin kazanacağına dair ihtimalleri sıralayan bir çalışma gerçekleştirdi.

Üniversitenin matematik bölümünde çalışmalarını sürdüren Joshua Bill, grup aşamalarında 1 milyon, eleme turlarında ise 100 bin kez yapılan denemelerin sonunda turnuvayı Brezilya'nın kazanmasının beklendiğini belirtti.





BREZİLYA, YARI FİNALDE ARJANTİN'İ ELEYECEK

Joshua Bill'in çalışmasında Brezilya'nın finalde Belçika'yı yeneceği öngörülürken, sambacıların yarı finalde Arjantin'i geçeceği belirtildi. Kadrosu yıldızlarla dolu diğer finalist Belçika'nın ise çeyrek finalde Portekiz'i, yarı finalde ise Fransa'yı eleyeceği tahmin edildi.





İşte Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre Dünya Kupası'nda ortaya çıkması tahmin edilen görünüm: