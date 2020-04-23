Oxford aşı gönüllülerine 625 sterlin teklif ediyor

Oxford Üniversitesi, “sağlıklı gönüllülerde” COVID-19’a karşı yeni bir aşı test edileceğini söyledi.

ChAdOx1 nCoV-19 adı verilen aşı, genetik olarak koronavirüsün bir kısmını taşıyacak şekilde tasarlanmış zararsız bir virüsten yapılıyor.Oxford’un Jenner Enstitüsü ekibinden Profesör Sarah Gilbert, 500 kişiye kadar gönüllü aradıklarını belirtti.

Kimler katılabilir?

Oxford Üniversitesi, gönüllülerin 18 ila 55 yaşları arasında ve “sağlıklı” olması gerektiğini söylüyor.

Testler Bristol Çocuk Aşı Merkezi, Southampton Üniversite Hastanesi ve aynı zamanda kendi aşısını da geliştiren Londra Imperial College’da yapılacak ve gönüllüler bu bölgelerde yaşamak zorunda kalacaklar.



