Overwatch’ın 30. Hero’su Baptiste sahalara indi!

Baptiste ekip arkadaşlarının karşı karşıya kaldığı zorlu koşullarda tehlikeleri atlatmak ve onları hayatta tutmak konusunda bir uzman.

Baptiste’in öz geçmişi ve özelliklerine gelirsek:

Bio

Gerçek İsmi: Jean-Baptiste Augustin

Yaş: 36

Görevi: Combat Medic

Harekat Üssü: Tortuga, Haiti (eski)

Üyelik: Caribbean Coalition (eski), Talon (eski)

Yetenekler

Biotic Launcher

Baptiste’in üç mermili Biotik Launcher atışları karaktere yüksek isabetlilik ve geri tepme kontrolü sağlarken aynı zamanda düşmana ciddi zarar verme potansiyeline sahip. Bu silah aynı zamanda iyileştirme aracı olarak kullanılabiliyor ve attığı topların vuruş noktası yakınındaki takım arkadaşlarını iyileştirebiliyor.

Regenerative Burst

Baptiste bu becerisiyle hem kendini hem de yakındaki takım arkadaşlarını zaman içinde iyileştiriyor

Immortality Field

Baptiste bir cihaz ortaya çıkarıyor ve bu cihaz takım arkadaşlarının etrafında ölmelerini önleyen bir alan oluşturuyor. Yalnız bu cihaz düşman tarafından ortadan kaldırılabiliyor.

Amplification Matrix (Ultimate)

Baptiste özel bir metriks açıyor ve bu metriksin içinden geçen tüm atışların verdiği zarar ya da iyileştirme ikiye katlanıyor.

Exo Boots (Passive)

Baptiste önce yere çömeliyor sonra da kendisini hızla yukarı fırlatıyor daha yükseğe ve ulaşılması güç yerlere zıplayabiliyor



