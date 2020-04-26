Overwatch nedir? Overwatch nasıl oynanır? (Espor rehberi)

Starcraft, Diablo ve Warcraft’ın ardından, sonunda yeni bir oyun çıkaran Blizzard, bilindiği üzere Overwatch’u 2014 yılının sonunda duyurmuştu. Overwatch takım tabanlı, çok oyunculu bir nişancı oyunu ve oyunun kapalı betanın ardından açık beta süreci 9 Mayıs itibariyle sona erdi. Oyunun şu anda Türkçe dil desteği yok. Tam sürümü ise 24 Mayıs tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında çıkış yaptı. Ve bu çıkış sonrası Gamer'lar inanılmaz bir oranda oyunu keşfetmeye başladı. Günümüzde ise bazı oyunların gölgesinde kalmış dahi olsa Overwatch sevenler hep bir kitle olarak karşımıza çıkmakta. Peki Overwatch nedir? Overwatch nasıl oynanır? Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Overwatch nedir?

Oyunda maç yapıldıkça genel seviyeniz artıyor ve her seviye atlamada bir adet sandık kazanıyorsunuz. Sandıklardan çıkanlarla profilinizi ve kahramanlarınızı farklı hallere getirme şansına sahipsiniz.

Karakterler: Askerler. Bilim insanları. Maceracılar. Farklı olanlar.

Küresel çatışma zamanında savaşlardan dolayı paramparça olmuş bir dünyaya barış getirmek üzere çeşitli kahramanlar bir araya gelerek uluslararası bir özel tim oluşturdu: Overwatch. Bu özel tim çatışmaları bitirdi ve on yıllar boyunca dünyaya barış ortamı sağlayarak keşif, yenilik ve gelişme çağını başlatmış oldu. Ancak yıllar içerisinde Overwatch’un etkisi giderek azaldı ve sonunda da dağıldı. Overwatch artık yok, ama dünyanın hala kahramanlara ihtiyacı var.

Oyun altışar kişilik iki takımdan oluşuyor ve takımlarda aynı karakter birden fazla kişi tarafından seçilebiliyor. Bunun yanında oyun sırasında base noktasına giderek kahramanınızı değiştirebilirsiniz, yani takımın ihtiyacına göre tank, destek veya saldırı karakterlerini tercih etmeniz mümkün. Oyundaki haritalar farklı dünya şehirlerinden oluşuyor ve Blizzard bu haritalara ve şu anki mevcut kahramanlara sık sık eklemeler yapıyor.

Oyunun modları

Assault: Saldıran takımın haritadaki bazı noktaları ele geçirmeye çalıştığı bu modda, savunma yapan takım oyun süresi sona erene kadar buraları korumaya çalışır.

Escort: Saldıran takımın amacı nakledilecek mühimmat yüklü aracı teslimat noktasına ulaştırmakken, savunan takım ise süre bitmeden önce bu nakliyatı durdurmaya çalışır. Ayrıca araç, saldıran takım oyuncuları ona yakınken hareket ediyor.

Control: İki takım da haritadaki belli bir noktayı oyun süresi içerisinde elinde tutmak için savaşıyor. Bu mod best-of-three üzerinden oynanıyor. Yani üç maçtan ikisini kazanan takım oyunu da kazanıyor.

Assault/Escort: Saldıran takım önce mühimmat yüklü aracı ele geçirip daha sonra hedefe ulaşması için onun yanında kalıp savaşıyorlar. Savunma yapan takım ise bu sırada onları durdurmaya çalışıyor.