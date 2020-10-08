Overwatch Ligi 2020 büyük finalleri başlıyor

Overwatch Ligi'nin 2020 Büyük Finalleri gelip çattı! Bugünden itibaren yola devam eden son dört takım olan Seoul Dynasty, Shanghai Dragons, Philadelphia Fusion ve geçen yılın şampiyonu San Francisco Shock, şampiyonu belirlemek için ikili eleme usulündeki final turnuvasında karşı karşıya gelecek. Sizce hangi takım başarıya ulaşacak? Her bir takımın Büyük Final Hafta Sonu'na ulaşmak için çalkantılı 2020 Sezonu boyunca hangi yollardan geçtiğini öğrenmek istiyorsanız Büyük Final tanıtımımızı incelemeyi unutmayın. Takımlardan biri 2020 yılını lig şampiyonu olarak bitirmekle kalmayacak, ayrıca 1,5 milyon dolar değerindeki ödülü de evine götürecek.

2020 Overwatch Ligi Sezonu'nun heyecan verici finalini takip etmek için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz. Bunlara taraftarların en sevdikleri takımı desteklemekte kullanabilecekleri özel yöntemler ve kazanan ekibi nelerin beklediğine dair ayrıntılar da dahil.

Ödül Havuzu: 1,5 milyon dolar'lık kısmı lig şampiyonuna gitmek üzere, 3 milyon dolar'ın üstünde toplam ödül

Overwatch Ligi Büyük Finallerini en iyi şekilde kutlayabilmek için daha önce sporda veya esporda görülmemiş ölçekte bir sanal stüdyo hazırladık. Burada farklı yerlerdeki birden fazla yayıncı, oyuncu tepkilerini ve oyunları izleyicilere aktaran kamera yayınlarıyla bir araya gelerek küresel ölçekteki bu şampiyonluk rekabetine yaraşan bir izleyici deneyimini ortaya koyuyor.

Nereden İzlenebilir: YouTube.com/OverwatchLeague, OverwatchLeague.com ve Overwatch Ligi mobil uygulaması üzerinden.

Taraftar Eğlencesi:

Cumartesi gününün şampiyonluk maçı sırasında taraftarlar da en sevdikleri takımı özel şekillerde destekleyebilecek:

• Fan Tweet Cam: Pringles Wavy ve Cheez-It Grooves'un katkıları sayesinde #crunchtimecam hashtag'ini + bir takım adı kısaltmasını @overwatchleague'e tweet'leyen taraftarlara seçilen takımın ve rekabet ettikleri alanın bir fotoğrafı gönderilecek.

• #CheckMeOWL Wall: Büyük Finaller Şampiyonluk Maçı esnasında #CHECKMEOWL ve #OWL2020 hashtag'lerini kullanan taraftarların Twitter gönderimleri bir panel üstünde sergilenecek.

• Hear Me Cheer: Coca-Cola'nın sunduğu Hear Me Cheer deneyiminde masaüstü ya da mobil cihazlarıyla overwatchelague.com/react adresini ziyaret eden taraftarlar, maç boyunca mikrofonlarını etkinleştirerek yaptıkları tezahüratların yayında duyulmasını sağlayabilecek.

• Return of the king: Taraftarların gözbebeği olan Alex “Goldenboy” Mendez, yayın sırasında taraftar eğlencesinin merkezi olacak Spawn Room'dan Overwatch Ligi yayınına konuk olacak. Goldenboy, ayrıca 8 Ekim tarihinde bir Instagram baskınını sunacak. Daha fazla ayrıntı için Instagram'da OWL sayfasını takip edin!

• T-Mobile Virtual Audience: Seçili taraftarlar, yayın boyunca Büyük Finaller takımlarına tezahürat ederken gösterilecek.

• Lig Sembolleri: Şampiyonluk maçını OverwatchLeague.com veya resmil Overwatch Ligi mobil uygulamalarından izleyen taraftarlar, Lig Sembolleri ve özel ganimetler kazanacak!

2020 T-Mobile Overwatch Ligi Büyük Final MVP'si

Büyük Finallerin 10 Ekim tarihinde sonlanmasının ardından 2020 T-Mobile Overwatch Ligi Büyük Final MVP'si ödülü, şampiyonluk maçıının en çok öne çıkan oyuncusuna verilecek. Oylamalar şampiyonluk maçı esnasında gerçekleşecek ve taraftarların oyları, toplam oyların %25'ine etki edecek. MVP ödülünü kaldırmanın yanı sıra, Büyük Final MVP'si 100.000 $ değerindeki muazzam bir para ödülünü de evine götürecek.