Overwatch Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Takımlar çeyrek final maçlarını 2 Kasım tarihinde BlizzCon‘da oynayacak. Overwatch Dünya Kupası‘nda çeyrek finale katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu. Dünya Kupası‘nda yer almaya hak kazanan 24 takım 4 ayrı gruba ayrılmıştı. Bu takımlar bu gruplarda birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Gruplarda ilk iki sıraya yerleşmeyi başaran takımlar BlizzCon‘da gerçekleşecek olan çeyrek finallere katılmaya hak kazandı.

Çeyrek finallerde mücadele etmeye hak kazanan 8 takım Güney Kore, Finlandiya, Amerika, Kanada, Çin, Avustralya, Fransa ve Birleşik Krallık oldu. Bu takımların hepsi sıralama fark etmeksizin BlizzCon‘da gerçekleşecek büyük finalde aynı ödülü alacak. Grup aşamasında belli bir miktar parayı kasasına koyan takımlar, büyük finalde kaçıncı olursa olsun 16 bin dolar kazanacak.

Overwatch Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Fransa vs. Kanada

Çin vs. Finlandiya

Amerika vs. Birleşik Krallık

Güney Kore vs. Avustralya

Kaynak. Playerbros