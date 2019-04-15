Overwatch Contenders Ligi başlıyor!

Buna göre Pasifik karşılaşmaları 24-26 Mayıs’ta Şangay’da, Atlantik karşılaşmaları ise 1 Mayıs- 2 Haziran arasında Almanya’nın Krefeld kentinde gerçekleşecek.

Toplamda 8 ayrı bölgede gerçekleştirilen Overwatch Contenders karşılaşmalarının en iyi oyuncuları bu canlı etkinliklere katılabilecek, profesyonel koçlara ve büyük kulüplerin yetenek avcılarına kendilerini gösterme fırsatı yakalayabilecekler. Contenders maçları Overwatch’ın profesyonel ligi olan Overwatch League maçları aralarında yayınlanacak.

Atlantik ve Pasifik karşılaşmalarıyla ilgili daha fazla bilgi, turnuva formatı ve maç çizelgesi gibi detaylar için https://overwatchcontenders.com/en-us/news/22861402 adresine göz atabilirsiniz.

Buna ilaveten, 2019 Overwatch Contenders sezonunun zirvesi sayılabilecek The Gauntlet turnuvasının formatı da belli oldu. Gauntlet karşılaşmalarının detayları da https://overwatchcontenders.com/en-us/news/22861402 adresinde yer almakta. Yayın çizelgesi, lokasyon ve bilet bilgileri gibi konuları ise ilerleyen tariherde açıklanacak.