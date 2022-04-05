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Ousmane Dembele, Xavi ile kendini buldu

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fransız hücum oyuncusu Dembele, takımı ile yeniden anlaşma sağladığı iddia edildi.

05 Nisan 2022, Salı 20:49 Son Güncelleme:
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Ousmane Dembele, Xavi ile kendini buldu

Teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'i getirdikten sonra performansını artıran Fransız yıldız Barcelona ile yeniden anlaşma aşamasında.

Barcelona’nın sportif direktörü Mateu Alemany'ni hafta başında Dembele'nin menajeri Moussa Sissoko ile sözleşme yenileme görüşmelerini yeniden başlatmak için Fas'a gittiğini doğrulamıştı.

Xavi, yeni sezon yapılanması için genç oyuncularla yıldızları harmanlamak isterken Dembele içinde olumlu rapor verdiği iddia edildi.

Fransız oyuncu, Barcelona’nın La Liga'da üçüncü sıraya yükselmesinde ve Avrupa Ligi çeyrek finallerine çıkmasında önemli bir rol oynadı.

24 yaşındaki Fransız yıldız bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 22 maçta, 2 gol atıp 10 asist yapma başarısı gösterdi.

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