İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'da Ousmane Dembele konusu merak ediliyor. L'Equipe'e göre birkaç gün öncesine kadar kendisini isteyen Manchester United'a gitmeye istekli olmayan Ousmane Dembele, kararını değiştirdi ve İngiliz ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.

Manchester United, Jadon Sancho için yürüttüğü transfer çalışmalarından olumlu sonuç alamayınca alternatiflerine yönelmiş ve Barcelona'dan Dembele'yi listesine eklemişti.

Barcelona, henüz bu transfere onay vermemiş olsa da transferin bitimine kadar Dembele'nin Manchester United'a gidişinin mümkün olabileceği belirtiliyor.