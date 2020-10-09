Oturarak voleybolda gelişim semineri 16 Ekim'de düzenlenecek

Oturarak Voleybol 2020-2021 Sezonu Antrenör Gelişim Semineri, 16 Ekim 2020 tarihinde koronavirüs pandemisi sebebiyle online olarak (Zoom) gerçekleştirilecek.

09 Ekim 2020, Cuma 18:37 Son Güncelleme:
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Oturarak voleybolda gelişim semineri 16 Ekim'de düzenlenecek

Oturarak Voleybol 2020-2021 Sezonu Antrenör Gelişim Semineri, 16 Ekim Cuma günü çevrim içi düzenlenecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek seminer, "Teknik Taktik", "Sınıflama Bilgisi" ve "Oyun Kuralları" başlıklarında verilecek.

Seminere katılmak için başvurular, 15 Ekim Perşembe günü mesai bitimine kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.

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