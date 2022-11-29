Oturarak Voleybol Kadın A Milli Takımı hazırlıklarına devam ediyor

Oturarak Voleybol Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonasına hazırlanan ve sezonun üçüncü kampı için 22 Kasım’da Karaman’da toplanan Oturarak Voleybol Kadın A Milli Takımı, Başantrenör Mesut Sevim ile yardımcı antrenörler Aziz Hopyar ve Nihal Tanrıkulu eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda hazırlıklarına 15 sporcuyla devam eden milli takımı ziyaret eden Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, kamp çalışmalarıyla ilgili Başantrenör Mesut Sevim’den bilgi aldı.

Oturarak Voleybol Kadın A Milli Takımını Karaman’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten İl Müdürü Ali Osman Bebek, milli sporcuları tebrik ederek, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti. Kamp sürecinin gayet verimli geçtiğini belirten Başantrenör Mesut Sevim ise, “22 Kasım’da başladığımız Karaman kampımızda sporcularımızın moralleri oldukça iyi. Güzel bir kamp dönemi geçiyoruz. 2023 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaparak, ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz. Sporcularımız da koyduğumuz hedeflerin farkındalar ve bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyorlar. İnşallah milli takım olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ayrıca, spor tesislerinin kapılarını bizlere açan İl Müdürlüğümüze sporcularım ve ekibim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Karaman’da devam eden Oturarak Voleybol Kadın A Milli Takım Gelişim Kampı, 2 Aralık Cuma günü yapılacak son antrenmanın ardından tamamlanacak. (İHA)