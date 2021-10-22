Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonanın altıncı gününde Erkek Milli Takımı, klasman maçlarında Macaristan’ı ve Letonya’yı 3-1’lik skorlarla yendi. Ay-yıldızlılar, bu sonuçlarla Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası’nı 9’uncu sırada bitirdi.

Milli takım başantrenörü Adem Çelik, yaptığı açıklamada, 16 takım arasında 9’uncu sırada yer aldıklarını belirtti. 2019 Avrupa Şampiyonası’nı da 9’uncu sırada tamamladıklarını hatırlatan Çelik, "2023 yılında Sırbistan’da düzenlenecek Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası’na ön eleme oynamadan katılma hakkı elde ettik." diye konuştu.

Şampiyona, yarın final mücadeleleriyle sona erecek.

ANTALYA (AA)