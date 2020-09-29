Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu

Antalya'da yaşayan ikizler Fatma Karya ile Mehmet Batuğ Arslan, anneleri Rukiye Arslan'ın yönlendirmesiyle 5 yıl önce tenise başladı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tenis eğitimi kursunda antrenör Çağlar Özkan yönetiminde çalışan ikizler, farklı yaş kategorilerinde katıldıkları turnuvalarda birincilik elde etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor alanlarına giriş ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde antrenman yapamayan ikizler, antrenörlerinin yönlendirmesiyle uzaktan eğitime başladı. Anneleri Rukiye Arslan'ın önerisiyle oturdukları sitenin kapalı otoparkında çalışan kardeşler, araçların arasında raket sallayarak antrenmanlarını sürdürdü.

OTOPARKTA TENİS ANTRENMANI

Koronavirüs nedeniyle çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sitenin kapalı otoparkında antrenman yapan ikizler, haftanın 5 günü çalışmalarını sürdürdü. Marttan temmuza kadar otoparkta araçların park yerini belirleyen plastik dubaya bağladıkları ipi file gibi kullanan ikizler, oluşturdukları kortta antrenman yaptı. Topa lastik ip bağlayıp, raketlere vurarak çalışan, duvara top atan ikizler, zaman zaman da araçların üzerinden topu atarak tenis antrenmanı gerçekleştirdi.

Pandemi sürecindeki kısıtlamaların sona ermesinin ardından ikizler, temmuz ayından itibaren antrenörleri yönetiminde yeniden kortta çalışmalara başladı. Korttaki antrenmanların yanı sıra ikizler, otoparkta da birlikte çalıştı. Koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında gerçekleştirilen tenis antrenmanlarına ara vermeyen ikizler, pandemi sürecindeki zorlu çalışma şartlarına rağmen katıldıkları turnuvada kazandıkları başarılarla ailelerini gururlandırdı.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Fatma Karya Arslan, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 17- 20 Eylül'de Antalya'da düzenlenen 12 yaş turnuvasında şampiyonluk kupasının sahibi oldu. İkizi Batuğ ise gruplarda üçüncülüğü elde etti. Spor kariyerindeki ilk kupanın sevincini yaşayan Fatma Karya, "En iyi tenisçi olmak istiyorum" dedi. Milli takıma seçilerek uzun yıllar başarılarıyla anılmak istediğini vurgulayan Fatma Karya, "Annemin yönlendirmesiyle 5 yıl önce tenise başladım. Turnuvalarda birincilik elde etmiştim. Koronavirüs nedeniyle tenis kortuna gidemedim. Kortta antrenman yapamayınca annemin yardımıyla otoparkta çalıştım. 4 ay boyunca sadece otoparkta antrenman yaptım. Daha sonra antrenörümle kortta da antrenmana başladım. Şampiyon olmak istiyordum. Turnuvada kazandığım birincilik beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)