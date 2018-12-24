Otomobil sporlarında 2018 sezonunun şampiyonları ödüllerini aldı

Otomobil sporlarının 2018 sezonunda branşlarında dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerinin dağıtıldığı "2018 TOSFED Gala Gecesi" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla yapıldı.

İstanbul'da Emek Sahnesi'nde 22 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşen 2018 TOSFED Gala Gecesi'ne iş, siyaset ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı gecede, ralli, pist, karting, trial, offroad, drift, tırmanma ve klasik otomobil şampiyonalarında genel klasman ve kategorilerinde ilk sırayı elde eden sporcu ve takımlara ödülleri verildi.

Ayrıca ülkemizi yurt dışında temsil edip podyuma çıkan sporcular ile Avrupa'da şampiyonluk kazanan sporcu ve takımların da ödüllendirildiği gecede, il gözetmen kuralları, sponsor firmalar, organizatör kulüp başkanları ile branşlarında en yüksek gözlemci puanı alan organizasyonlara da plaket takdim edildi.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda birinci olan Burak Çukurova ile Vedat Bostancı'ya ve Türkiye Ralli Takımlar Şampiyonu Ford Motorsport Türkiye'ye ödülünü veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gece ile ilgili şunları söyledi;

"Bakanlık olarak otomobil sporlarının gelişimini ve ilerleyişini önemsiyoruz. Sizler ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyorsunuz. Bu başarıları daha da iyi noktalara taşıma hedefimiz var. Bu vesileyle de ben Federasyon Başkanımız Serkan Yazıcı'yı ve yöneticilerini gönülden kutluyorum. O nedenle bu özel akşama tüm çalışma arkadaşlarımla beraber katıldık. Umarım bu da sizler için ayrıca bir motivasyon olur. Bu gece ödül olan sporcularımızı, bu işe gönül veren ve zaman harcayan herkesi ayrıca tebrik ediyorum. Gelecek yıl yeni sporcularla ve yeni yıldızlarla otomobil sporları adına daha başarılı bir yılı birlikte geçireceğiz. Biz de Bakanlık olarak sizleri fazlasıyla desteklemeye devam edeceğiz."

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı ise törende yaptığı konuşmada, "Böyle güzel bir gecede birlikte olmak bizim için çok ayrı bir mutluluk. Önümüzdeki dönem klüplerimize her zaman olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz. Milli sporculara, genç yeteneklere ve TOSFED Yıldızını Arıyor projesine gerçekten çok önem veriyoruz. O yüzden bu genç yeteneklere destek verilmesini bekliyoruz. Bütün branş ve kategorilerin ödüllendirildiği bir gecedeyiz ama destek verildiğinde uluslararası arenada aldığı başarılar ile bizleri çok gururlandıran gençlerimiz var. Genç yeteneğimiz Ayhancan Güven yine bu sezonda 3 şampiyonlukla bize çok büyük gurur yaşattı. Özellikle Bahreyn'de düzenlenen Uluslar Kupası'nda takım arkadaşı Salih Yoluç ile birlikte aldığı şampiyonluk bizi daha da heyecanlandırdı. Demek ki genç Türklerin dünyada alacağı başarı, bütün Türkiye'nin bu spora olan bakışını değiştirebilir. Bu bizim için oldukça önemli. Yeni sezonda daha fazla başarıya imza atacağımıza olan inancımız tam. Hem sporcularımız hem de Türkiye özelinde baktığımızda otomobil sporlarında başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri getirdiğimiz Dünya Ralli Şampiyonası'yla uluslararası arenada tüm dikkatleri üzerimize çektik. Bize bu yolda her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, devletimizin tüm birimlerine ve Federasyonumuz yetkililerine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 9 branş ve farklı kategorilerde dereceye giren ilk üç isme ödülleri verildi.

DHA