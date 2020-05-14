Otobüs tavan fiyatları belli oldu. Ulaştırma Bakanlığı'nın kararı 14 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Fiyatları incelemek isteyen vatandaşlar 'Otobüs biletleri ne kadar oldu? Biletlere zam mı geldi?' sorularını sormaya başladı.

OTOBÜS BİLETLERİNE ZAM MI GELDİ? OTOBÜS BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ulaştırma Bakanlığı, yolcu otobüsü bileti tavan fiyatlarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında 31 Temmuz 2020’ye kadar uygulanacak.

Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 kilometre mesafede 100 TL olurken 2001 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek. Öte yandan Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.

DHA