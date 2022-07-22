Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda para yüzme branşında milli sporcu Duruk Davran, erkekler 100 metre kelebek stili II1 kategorisinde 01.03.90 derecesi ile bronz madalya kazanırken; Ali Şiroğlu da erkekler 100 metre kelebek stili II3 kategorisinde 01.10.18 derecesi ile Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. 4'üncü günün sonunda, Türkiye 2 altın, 6 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanmış oldu. Polonya’da devam eden Avrupa Yaz Oyunları yarın yapılacak müsabakalar ve kapanış töreni ile sona erecek.

DHA



