Otizmli çocuklar e-spor ve atlı spor ile rehabilite edilecek

Otizmli çocukların eğitimindeki terapi ve tedavi yöntemlerindeki çeşitliliğe her geçen gün yenileri eklenirken, E-Spor ve Atlı Sporunda yaygın olarak tercih edilmesi yeni çalışmaları ve arayışları gündeme getirdi.

Bu anlamda, Sakarya’da faaliyet gösteren Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 4M Bilim ve Sanat Merkezi Kurucusu ve aynı zamanda Sakarya HADO E-Spor (Teknospor) Direktörü Nurettin Tepe ile yine Sakarya’da faaliyet gösteren Sakarya Atlı Spor Kulübü (SASK) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önsoy bu konuda yapılabilecek işbirliğini masaya yatırdılar.

SON DERECE YARARLI

HADOE-Spor’unun birçok ülkede otizmli çocukların rehabilitesinde ve tedavisinde kullanılmaya başlandığına ve olumlu sonuçlar alındığına dikkat çeken HADO E-Spor Sakarya Direktörü Nurettin Tepe, benzer şekilde Atlı Sporunda otizmli çocuklar için son derece yararlı olduğunun bilindiğini ifade etti. Tepe “Dünyada ve ülkemizde trendi hızla yükselen HADO ve Atlı Spor branşlarının entegre edilerek otizmli çocukların rehabilitesi ve tedavisi için bir alan oluşturmasının yararlı olacaktır” dedi.

100 DÖNÜMLÜK DEVASA ALAN

Tepe, Sakarya Atlı Spor Kulübünün 100 dönümlük devasa bir alanda kurulmuş olmasının burada otizmli çocuklar için son derece önemli olduğu bilinen Atlı Sporununda yer almasının bu manada anlamlı ve aynı zamanda bulunmaz bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Tepe; “100 dönümlük alan içerisinde HADO E-Spor kompleksininde yer almasıyla otizmli çocuklar için önemli bir alan oluşturulabilir.” ifadelerine yer verdi.

KIYMETLİ BİR İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Sakarya’nın Serdivan İlçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önsoy, Tepe’nin işbirliği yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Biz burada 20 milyon TL’yi aşan bir yatırım yaptık. Tesisimizde binicilik, okçuluk, tenis, airsoft, paintball, voleybol, trecking gibi hizmetleri veriyoruz. Hem şirketlerin personel eğitimi, liderlik ve motivasyon toplantıları faaliyetleri hem de iş toplantıları için tüm altyapımız mevcut. Bölgenin tek turizm imarlı tesisiyiz. Tesislerimizde her şeyi düşündük. Öncelikle otizmli çocuklara atlı spor eğitimi vermeyi de hedefimize koyduk. Bu manada işbirliği teklifinizi kıymetli bir yaklaşım olarak görüyorum.” şeklinde konuştu.

Amatör ruhla profesyonel hizmet vermek için çalıştıklarını söyledi. Tesisi 20 milyon liralık bir yatırımla 100 dönüm arazi üzerine kurduklarını belirten Önsoy, çıkış noktasının sosyal sorumluluk projesi olan tesisin daha sonrasında gelişen şartlar doğrultusunda doğa turizmi ve spor kompleksine evrildiğini belirtti. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda Sevgi Evleri’nde kalan çocukları misafir eden ve eğlenceli bir bayram geçirmelerini sağladıklarını söyleyen Önsoy, “Tesisimizde binicilik, okçuluk, tenis, airsoft, paintball, voleybol, trecking, yazlık sinema ve konaklama hizmeti veriyoruz. 20 milyon TL yatırımla oluşturduğumuz tesis, İstanbul’a bir saatlik uzaklığıyla şirket toplantılarına ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Hem şirketlerin personel eğitimi, liderlik ve motivasyon toplantıları faaliyetleri hem de iş toplantıları için tüm altyapımız mevcut” dedi.