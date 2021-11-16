Turkish Airlines EuroLeague'in 10. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Bayern Münih'in tecrübeli isimlerinden Othello Hunter, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye karşı savunma performanslarının önemine dikkat çeken Hunter, "Çok önemli bir maç olacak. Takım olarak doğru yolda kalmak, iç sahayı korumak ve savunmada daha iyi olmak istiyoruz. Her pozisyonu tehdit eden bir takıma karşı hazır olmalıyız. Nando De Colo'yu durdurmalıyız. Vesely harika oynuyor... Hepsi harika oynuyor. Takım savunmasını iyi yapmalı, onları durdurmalıyız ki özellikle savunma ribauntlarında..." ifadelerini kullandı.