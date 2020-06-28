Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe’de gündeme gelen son isimlerden biri de Otar Kitieshvili oldu. Avusturya’nın Sturm Graz takımında forma giyen Otar için Sarı-Lacivertliler’in harekete geçtiği öğrenildi. 2018 yılında ülkesi Gürcistan’ın Dinamo Tiflis takımından Graz’a transfer olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu takibe alan Kanarya’nın kurmaylarının, ülkemizi çok iyi tanıyan Şota ve Arçil Arveladze kardeşlerden bilgi aldıkları bildirildi.

Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Sarı Lacivertli taraftarlar Otar Kitieshvili kimdir? Otar Kitieshvili'nin kariyer nedir? sorularının cevabını aramaya başladı.

Otar Kitieshvili kimdir?

26 Mart 1996'da Gürcistan'ın Rustavi şehrinde dünyaya gelen Otar, profesyonel futbol hayatına Metalurgi takımında başladı. Dinamo Academy ile deneyim kazanmaya başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Dinamo Tiblisi'den Avusturya ekibi Sturm Graz'a transfer oldu. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Otar, bu sezon çıktığı 28 lig maçında 4 gol, 5 asistlik performansa imza attı.







