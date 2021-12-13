Mirror'da yer alan habere göre şu anda Benfica'da forma giyen eski Manchester City futbolcusu Nicolas Otamendi, dehşet verici bir soygunun kurbanı oldu.

Otamendi'nin evi Pazartesi sabahı 4 kişi tarafından soyulurken, hırsızlar tarafından saldırıya uğrayan 33 yaşındaki oyuncunun boynu kemerle bağlandı.

Hırsızların olay yerinden para ve değerli eşyalar ile kaçtıkları aktarılırken, Portekiz polisinin olayı soruşturduğu belirtildi.

Benfica konu hakkında yaptığı açıklamada olayı doğrularken oyuncunun ve ailesinin, yaşadıkları durumun yarattığı büyük rahatsızlığa rağmen iyi durumda olduklarını duyurdu.











