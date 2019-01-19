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ÖSYM açıkladı: Sınavlarda artık ulaşım kartı, anahtar, toka, piercing serbest

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, bu yıl tüm sınavlarda şimdiye kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğnenin serbest olacağını açıkladı.

19 Ocak 2019, Cumartesi 10:52
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ÖSYM açıkladı: Sınavlarda artık ulaşım kartı, anahtar, toka, piercing serbest

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu.

ONLAR ARTIK SERBEST

Hürriyet gazetesi Eğitim Yazarı Nuran Çakmakçı'nın haberine göre bu yıl tüm sınavlarda şimdiye kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğne serbest olacak.

Prof.Dr. Halis Aygün, “Bu yasaklarla özellikle ev anahtarı ve ulaşım kartı gibi belgeleri kimseye bırakamayacaklarından adayları sınav sonuna kadar bekleyecek birisi olmak zorundaydı. Toplu ulaşımı kullanarak da sınav binalarına ulaşma ve dönüş noktasında sorun yaşanmaması amacıyla ve olabilecek sıkıntıları en aza indirmek için böyle bir çalışma yaptık” dedi.

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