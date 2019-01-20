Osmanlıspor’un yükselişi sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, son 7 haftada 19 puan topladı.

Sahasında Boluspor’u 3-1 yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Osmanlıspor, çıkışını sürdürdü.

Burhan Eşer’in iki golle yıldızlaştığı maçta Osmanlıspor’un diğer golü Sinan Kurt’tan geldi.

Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini elde eden mor-sarılı takım, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

Başkent temsilcisi, Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Mustafa Reşit Akçay ile ilk 11 haftada 13 puan toplayan Osmanlıspor, Özköylü idaresinde çıktığı 7 maçta ise hanesine 19 puan yazdırdı.

Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor’u 1-0 yenen Osmanlıspor, daha sonra Bolu’da oynanan maçta Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor deplasmanında (0-1) galibiyet serisini başlatan başkent ekibi, sırasıyla Afjet Afyonspor’u 3-2, Altay’ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor’u da 3-1 yendi.

Osmanlıspor, Boluspor galibiyetiyle puanını 32’ye çıkardı.

- Kadrosunu güçlendirdi

Spor Toto Süper Lig’e yeniden yükselmeyi hedefleyen Osmanlıspor, ara transfer döneminde şu ana kadar 6 oyuncuyu renklerine bağladı.

Ognjen Todorovic, Jovan Blagojevic, Sloan Privat, Mehmet Yiğit, Okan Deniz ve son olarak eski futbolcusu Galip Güzel’i transfer eden mor-sarılı takım, alternatifli bir kadro oluşturdu.