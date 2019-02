Osmanlıspor’un kesintisiz zirve yolculuğu

Spor Toto 1. Lig’de Osmanlıspor fırtınası sürüyor. Ligin 22. haftasında dün Kardemir Karabükspor’u Magaye (2) ve Ayuk’un golleriyle 3-0 yenen Osmanlıspor, galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Osmanlıspor, böylece bir diğer başkent ekibi Gençlerbirliği’nin sezon başında yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisini de geçti.

Mor-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde mağlubiyet yüzü de görmedi. Başkent temsilcisi, Özköylü göreve geldikten sonra oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Ligin 11. haftasında 13 puanla 10. sırada yer alan Osmanlıspor, yakaladığı seriyle Spor Toto Süper Lig’e yeniden çıkmak için iddialı konuma geldi.

Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor’u 1-0 mağlup eden başkent ekibi, ardından Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

Osmanlıspor, daha sonra sırasıyla Ümraniyespor’u 1-0, Afjet Afyonspor’u 3-2, Altay’ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor’u 3-1, Giresunspor’u 2-0, Balıkesirspor Baltok’u 1-0, Gençlerbirliği’ni 2-0, Kardemir Karabüskpor’u da 3-0’la geçti.

Ligde son 4 maçta kalesini gole kapatan Osmanlıspor, 44 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

Mor-sarılı takım, haftaya lider Abalı Denizlispor’a konuk olacak. Abalı Denizlispor maçıyla zorlu bir periyoda girecek başkent ekibi, daha sonra Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor, Hatayspor ve Altınordu ile karşılaşacak.

- Hedef doğrudan Süper Lig

Osmanlıspor Kulübü Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Osmanlıspor, Osman hocayla ciddi bir çıkış yakaladı. Bu çıkışın devam etmesi ilk 2 hedefi doğrultusunda çok önemli." dedi.

Tribünden izlediği Kardemir Karabükspor maçını ve haftaya oynayacakları Abalı Denizlispor karşılaşmasını değerlendiren Gökçek, "Karabükspor maçı herkesin çantada keklik gördüğü bir maç olsa da gol atana kadar böyle maçlar sıkıntılı oluyor. Denizlispor, Eskişehirspor’a konuk olacak. Denizlispor maçına liderlik için çıkma şansımız doğabilir. O yüzden çok önemli ama dediğim gibi ligin sonuna kadar bu performansı devam ettirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gökçek, Osmanlıspor’un elde ettiği konumla direkt Süper Lig’e çıkmayı hedeflediğini belirterek, "Osmanlıspor’un hedefi ilk iki. Osmanlıspor’un bunu yapabilecek kadro derinliği var. Devre arasındaki transferler henüz takıma katılmadı ama çok değerli oyuncular geldi. Onlar da oynamaya başladığında futbol kamuoyu kalitelerini görecek. İnşallah, Osmanlıspor Süper Lig’e çıkma yolunda emin adımlarla ilerler." diye konuştu.

Teknik direktör Osman Özköylü’den de övgüyle bahseden Gökçek, şunları kaydetti:

"Osman hoca zaten bizim camiamıza çok yakın bir kişi. Daha önce de Osman hoca ile mesai yapmıştık. Kendisini iyi tanıyoruz. O da bizim kulübün yapısını çok iyi tanıyor. Geldikten sonra da takıma katkısı çok büyük oldu. Bu zaten gözle de görülüyor. Takım içerisindeki dostluk, beraberlik ve diğer konularda da bize çok yardımcı oluyor. İstişareyi seven bir hoca. Her zaman söylüyorum, istişare yapmayı seven, öz güven sahibi hocalar her zaman başarılı olurlar. Osman hoca da böyle bir hoca. Osmanlıspor’u Süper Lig’e taşıyacağını düşünüyorum."

AA