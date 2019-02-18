Spor Toto 1. Lig'de Osmanlıspor fırtınası esiyor... 22. haftada kendi Sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenen Başkent ekibi 9'da 9 yaparak müthiş bir seri yakaladı.

Başkent ekibi, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Puanını 44'e yükselten Osmanlıspor ikinci sırada yer alıyor.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Caner Ak, Emin Yıldırım, Ali Can Alp

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 70 Atakan Rıdvan Çankaya), Ayuk, Sinan Kurt (Dk. 46 Galip Güzel), Burhan Eşer (Dk. 79 Beykan Şimşek), Magaye

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Emre Eser (Dk. 90 Oğuz Eken), Cihan Aydın (Dk. 87 Toykan Topuz), Fatih Tultak, Arif Bostancı (Dk. 72 Berk Kervankıran), Hüseyin Topbaş, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt

Goller: Dk. 30 ve 90+3 Magaye, Dk. 53 Ayuk (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Arda Belen, Dk. 31 Berkay Yılmaz, Dk. 54 Arif Bostancı, Dk. 74 Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor), Dk. 58 Caner Arıcı (Osmanlıspor)