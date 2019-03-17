Osmanlıspor’a liderlik yaramadı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, "gerileme dönemi"ne girdi.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde üst üste 10 maç kazanarak liderliğe kadar yükselen Osmanlıspor, daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada sadece bir puan aldı.

Başkent ekibi, 23. hafta mücadelesinde deplasmanda Abalı Denizlispor’u Hasan Kılıç ve Ayuk’un golleriyle 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 10, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Denizlispor’un 14 maçlık yenilmezlik serisine son veren başkent ekibi, zirvenin yeni sahibi oldu.

Özköylü göreve geldikten sonra başarılı bir performans ortaya koyarak 10. sıradan liderliğe kadar yükselen Osmanlıspor, zirvede ise kalıcı olamadı.

Başkent ekibi, 24. haftada sahasında Gazişehir Gaziantep’e 1-0 yenilerek üçüncü sıraya geriledi.

Adana Demirspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Osmanlıspor, son olarak evinde Hatayspor’a 3-1 mağlup oldu.

Son üç haftada sadece bir puan alan Osmanlıspor, liderken bir anda play-off hattının bile dışına çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Evinde oynadığı son iki maçı kaybeden başkent temsilcisi, 48 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligde 5’inci Gazişehir Gazintep, 6’ncı Altınordu ve 7’nci Ümraniyespor’un ise 45’er puanı bulunuyor.

Başkent ekibi, milli maç arasının ardından Altınordu’ya konuk olacak.

AA