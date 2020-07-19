Osmanlıspor son hafta maçında sahasında Balıkesirspor'u 4-3 yenmesine rağmen rakibi Boluspor'un deplasmanda Eskişehirspor karşısında galip gelmesinin ardında TFF 1.Lig'e veda etti. Osmanlıspor sezonu 30 puanla 16.sırada tamamlarken son 3 sezonda Süper Lig'den TFF 2.Lig'e düşmüş oldu

Osmanlıspor 2017-18 sezonunda Süper Lig'de 16.sırada kalmış ve TFF 1.Lig'e düşmüştü. Osmanlıspor geçen sezonu 4.sırada bitirip play-off aşamasına kalmasına rağmen Gaziantep FK karşısında elenmişti. Osmanlıspor bu sezon ise TFF 1.Lig'de 16.sırada kaldı ve alt lige düştü





Stat: Osmanlı

Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 29 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Eren İyican (Dk. 46 Tamer Işık), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 76 Barış Zeren), Ayuk, Mertcan Caner Öztürk (Dk. 90 2 Batuhan Yılmaz) Doğukan Efe, Beykan Şimşek, Erdem Çetinkaya (Dk. 90 2 Tugay Kacar)

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Sezer Özmen (Dk. 86 Enes Karabulut), Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü (Dk. 90 4 Taha Yavuz Yılmaz), Görkem Fidan (Dk. 46 Ezeh), Mrsic (Dk. 86 Emre Şahin), Aly Malle, Kethevoama, Celal Emir Dede (Dk. 81 Emirhan Çakır)

Goller: Dk. 19 Celal Emir Dede, Dk. 38 Kethevoama, Dk. 66 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 31 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan), Dk. 58 Doğukan Efe, Dk. 62 ve Dk. 80 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Batuhan İşlier, Dk. 29 Görkem Fidan, Dk. 30 Serdar Güncü, Dk. 36 Aly Malle, Dk. 78 Kağan Kağalı, Dk. 90 Emirhan Çakır (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 34 Atakan Çankaya, Dk. 36 Beyhan Şimşek (Osmanlıspor)



