Osmanlıspor, Menemen'i 2-1'le geçti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda şampiyonluğu hedefleyen Menemenspor, Antalya kampında 1'inci Lig temsilcisi Osmanlıspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

07 Ocak 2019, Pazartesi 18:33
- A +
Osmanlıspor, Menemen'i 2-1'le geçti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda şampiyonluğu hedefleyen Menemenspor, Antalya kampında 1'inci Lig temsilcisi Osmanlıspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Teknik direktör Suat Kaya, maçta tüm futbolcularına şans verirken, sarı-lacivertliler 18. dakikada Umut'la 1-0 öne geçti. Ancak Osmanlıspor son 15 dakikada attığı gollerle İzmir ekibini yenmeyi başardı. Menemenspor'da kaleci Necati 50. dakikada penaltı kurtardı.

Suat Kaya, oyuncuların performansından oldukça memnun olduğunu belirterek, "Aldığımız sonuçlardan çok gösterdiğimiz performans benim için çok daha önemli. Yeni transferlerimizin uyumuyla ikinci yarıya çok güçlü gireceğiz" dedi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.