Osmanlıspor küme düştü

Son hafta mücadelesinde ligde kalma umutlarını mucizelere bırakan Osmanlıspor, Balıkesirspor’u ağırladı. Konuk ekip, 19’da Celal Emir ile öne geçse de 31’de Mertan penaltıdan attığı golle yanıt verdi: 1-1. Balkes, 38’de Kethevoama ile yeniden öne geçti. Ancak Ali Güneş’in öğrencileri, önce 58’de Doğukan ile maça ortak oldu, 62’de ise Beykan ile galip duruma geçti: 3-2. Bu golden 4 dakika sonra Kırmızı-Beyazlılar’ın yıldız ismi Mrsic, skoru 3-3 yaptı. Bolu kazanınca... Başkent ekibi maçın geri kalanında pes etmedi. Beykan Şimşek, 80. dakikada Ali Güneş’in ekibine zaferi getiren golü kaydetti. Ancak alınan bu galibiyet, Osmanlı’yı ligde tutmaya yetmedi. Başkent temsilcisi, 15. sırada yer Boluspor’un, Eskişehir deplasmanından zaferle ayrılmasıyla ligden düştü. Bu sonucun ardından Osmanlı, 3 sene içerisinde 2 kez ligden düşmüş oldu.