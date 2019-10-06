Osmanlıspor-Hatayspor maç sonucu: 0-1

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Hatayspor, deplasmanda Osmanlıspor’u 1-0 yendi.

06 Ekim 2019, Pazar 19:00
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Osmanlıspor-Hatayspor maç sonucu: 0-1

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Hatayspor, deplasmanda Osmanlıspor’u 1-0 yendi.

Osmanlıspor: 0 - Hatayspor: 1

Stat: Osmanlı

Hakemler: Alper Çetin, Kemal Mavi, Cem Özbay

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican (Dk. 46 Tamer Aşık), Blagojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 15 Barış Zeren), Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Dk. 46 Mehmet Yiğit), Erdem Çetinkaya

Hatayspor: Akın Alkan, Quali, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 80 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 73 Barbosa), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın (Dk. 87 Hamza Gür)

Gol: Dk. 45 1 Gökhan Karadeniz (Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Hasan Kılıç (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 81 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Yusuf Abdioğlu, Dk. 33 Ömer Alıcı (Yedek kulübesinde), Dk. 45 Gökhan Karadeniz, Dk. 62 Quali, Dk. 81 Alican Özfesli (Hatayspor), Dk. 78 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 81 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)

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