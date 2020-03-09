TFF 1. Lig’de zirve yarışında ve Play-Off potasını hedefleyen tüm takımların takıldığı haftada Akhisarspor, Osmanlıspor karşısında çok kritik bir zafer aldı ve 5. sıraya yükseldi: 3-2. 42’de Uğur’un attığı uzun topta defansın yaptığı hatada araya giren Erhan, karşı karşıya pozisyonda müsait durumdaki Cikalleshi’yi gördü. Cikalleshi düzgün bir vuruşla Akigo’yu öne geçirdi: 1-0. 53’te Tolga’nın ceza sahasına yaptığı ortada Cikalleshi’nin kafayla indirdiği topa Ergin’in gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Yanıt gecikmedi

73’te Başkent ekibi umutlandı. Kazanılan penaltı için topun başına geçen Blagojevic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1. Ancak ev sahibi geri dönüşe izin vermedi. 1 dakika sonra Bjarnason’un ceza sahasına girip rakiplerinden sıyrıldı. Penaltı noktası üzerine çıkardığı pas ile topla buluşan Erhan, yeniden farkı 2’ye çıkardı: 3-1. 88’de ceza sahasına yapılan ortada Musa topa kafa vurmayınca seken topu takip eden Batuhan, maçın skorunu ilan etti: 3-2.