Yeni sezon öncesi Bolu’da bir otelde kamp yapan Osmanlıspor ile hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Boluspor hazırlık maçında karşılaştı.

Boluspor karşılaşmaya Sabri Can, Erkan Süer, Alimardon, Burak Asan, Sinan Akaydın, Mustafa Çınar, Amara Keita, Furkan Demir, Tombara, Fethi Özer, Abdurrahman Çağlar ilk 11’iyle başladı.

Osmanlıpsor ise Bahadır Gündoğdu, Oğuz Yıldırım, Melih Mursal, Kasım Sun, Tamer Işık, Halil İbrahim Esen, Barış Zeren, Doğukan Efe, Okan Deniz, Wamba ve Furkan Şamil Çetin ilk 11’iyle sahaya çıktı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının 44. dakikasında kazanılan penaltıyı kullanan Okan Denizi, takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın ikinci yarısında her iki takım da sahada farklı kadrolarla yer aldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca maç, Osmanlıspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.