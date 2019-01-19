Osmanlıspor - Boluspor maç sonucu: 3-1

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor’u 3-1 mağlup etti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Süleyman Abay xx, Gökhan Memişoğlu x, Erkan Akbulut xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Caner xx, Sinan xxx (Beykan dk. 86 ?), Ayuk xxx, Burhan xxx, Hasan x (N’Diaye dk. 74 x), Muhammed x, Mertan xx (Gueye dk. 65 xx), Numan xx, Lumanza xx, Anıl xx
Yedekler: Abdulaziz, Ali Eren, Todorovic, Mehmet
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Boluspor: Gökhan Değirmenci x, Diarra x, Umut x (İsmail dk. 61 xx), Akabueze x, Ufuk x, Mutlu xx, Dimov xx, Guido x, Yusuf xx, Burak x (Sebaihi dk. 45 x), Mustafa x (Batuhan dk. 76 x)
Yedekler: Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Abdurrahman Çağlar
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Burhan Eşer (dk. 4 ve 33), Sinan Kurt (dk. 81) (Osmanlıspor), Mustafa Durak (dk. 45+1) (Boluspor)
Kırmızı Kartlar: Ufuk Budak (dk. 90+3) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Guido Koçer (Boluspor), Tortol Lumanza, Beykan Şimşek (Osmanlıspor)