Osmanlıspor - Boluspor maç sonucu: 3-1

Osmanlıspor sahasında ağırladığı Boluspor'u 3-1 mağlup etti. Osmanlıspor namağlup serisini 7 maça (5G, 2B) çıkarırken, Boluspor son 7 maçından (5M, 2B) galibiyet çıkaramadı.

19 Ocak 2019, Cumartesi 18:40
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Osmanlıspor - Boluspor maç sonucu: 3-1

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor’u 3-1 mağlup etti. 

Stat: Osmanlı 

Hakemler: Süleyman Abay xx, Gökhan Memişoğlu x, Erkan Akbulut xx 

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Caner xx, Sinan xxx (Beykan dk. 86 ?), Ayuk xxx, Burhan xxx, Hasan x (N’Diaye dk. 74 x), Muhammed x, Mertan xx (Gueye dk. 65 xx), Numan xx, Lumanza xx, Anıl xx 

Yedekler: Abdulaziz, Ali Eren, Todorovic, Mehmet 

Teknik Direktör: Osman Özköylü 

Boluspor: Gökhan Değirmenci x, Diarra x, Umut x (İsmail dk. 61 xx), Akabueze x, Ufuk x, Mutlu xx, Dimov xx, Guido x, Yusuf xx, Burak x (Sebaihi dk. 45 x), Mustafa x (Batuhan dk. 76 x) 

Yedekler: Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Abdurrahman Çağlar 

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar 

Goller: Burhan Eşer (dk. 4 ve 33), Sinan Kurt (dk. 81) (Osmanlıspor), Mustafa Durak (dk. 45+1) (Boluspor) 

Kırmızı Kartlar: Ufuk Budak (dk. 90+3) (Boluspor) 

Sarı Kartlar: Guido Koçer (Boluspor), Tortol Lumanza, Beykan Şimşek (Osmanlıspor) 

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