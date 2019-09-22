Osmanlıspor, Altınordu’ya evinde şans tanımadı

Ligin ilk 4 haftasında sadece 1 galibiyet alabilen Osmanlıspor, 5. haftada Altınordu’yu konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan Başkent ekibi, 27. dakikada Eric Mbu Ayuk ile 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Mor- Sarılılar, ikinci yarı başlar başlamaz kalesinde golü gördü. Altınordu, 46’da Muhammed Mert’le skoru eşitledi: 1-1.

Bu dakikanın ardından baskılarını artıran Osmanlı, 64’te Beykan Şimşek ile tekrar öne geçti: 2-1. Skoru koruyan Ankara ekibi, sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Başkent temsilcisi puanını 7’ye yükseltirken, Altınordu 4 puanda kaldı.