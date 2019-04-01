Osmanlıspor, Altınordu maçına hazır

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu'yla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

01 Nisan 2019, Pazartesi 16:05
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Osmanlıspor, Altınordu maçına hazır

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu'yla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent ekibi, teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde 1 saat çalıştı. Antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken iyileşme sürecine giren Muhammed Bayır takımla birlikte çalışmalara başladı. Başkent ekibi haftanın sonra antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunu ve ardından saha kenarına kurulu istasyonda yapılan sprint çalışmasıyla antrenmana devam edildi. Haftanın son antrenmanı taktik çalışmasıyla son buldu.  

DHA

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