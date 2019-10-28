Osmanlıspor-Akhisarspor maç sonucu: 2-1

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Osmanlıspor, Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti.

28 Ekim 2019, Pazartesi 21:21
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Osmanlıspor-Akhisarspor maç sonucu: 2-1

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Osmanlıspor, Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti.

Osmanlıspor: 2 - Akhisarspor: 1

Stat: Osmanlı

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 73 Tamer Aşık), Hasan Kılıç, Erdem Çetinkaya (Dk. 90 1 Okan Deniz), Ayuk (Dk. 90 3 Todorovic), Mertan Caner Öztürk

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Aykut Çeviker, Kadir Keleş (Dk. 84 Onur Ayık), Cocalic, Erhan Çelenk, Muhammet Reis (Dk. 62 Eray Ataseven), Burhan Eşer, Alperen Babacan, Rotman (Dk. 71 İrfan Hadzic), Cikalleshi

Goller: Dk. 17 ve 80 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 90 3 İrfan Hadzec (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Blagojevic, Dk. 74 Mehmet Yiğit, (Osmanlıspor), Dk. 75 Vrsajevic, Dk. 90 Cikalleshi (Akhisarspor)

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