İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYSPOR Taraftarlar Derneği yönetimi, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı Berat Özsoy, beraberinde başkan yardımcısı Bekir Esen, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güneş, İsmail Karar, Erol Kaya ve türbin lideri Bayram Sümbül ile birlikte, Vali Coşkun'u ziyaret edip, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Heyet, daha sonra Vali Coşkun'a üzerinde ismi ve 80 numara yazılı sarı yeşil forma ile Osmaniyespor atkısı hediye etti. Başkan Özsoy, yeni kurulan bir dernek olduklarını, yönetim kurulu ile birlikte 53 üyelerinin olduğunu söyledi. Sohbet ortamında geçen görüşmede Özsoy, Mimar Sinan Mahallesi Adil Değirmen Yanındaki dernek binasında faaliyetlerini yürüteceklerini belirterek, amaçlarının kenti, profesyonel ligde temsil eden Osmaniyespor FK'yı en iyi şekilde desteklemek olduğunu ifade etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Ömer Faruk Coşkun ise Osmaniyspor Taraftarlar Derneği yönetimini tebrik edip, çalışmalarında başarılar diledi.



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