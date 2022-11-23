Osmaniyespor-Siirt İÖİ maç sonucu: 4-0

TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynanan 13. hafta maçında Osmaniyespor FK, Siirt İl Özel İdaresi Spor’u 4-0 mağlup etti.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Şahin Berker xx, Ömer Karakaya xx, Kerem Kalkan xx
Osmaniyespor FK: Furkan Keleş xxx, Ekrem Çalışanlar xxx, Mert Sarı xx (İsmail Baran Karakoç dk. 85 ?), Onur Civelek xx, Okan Saraçoğlu xx (Halilcan Doğan dk. 73 xx), Hüseyin Fıstıkcı xxx, Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Feyyaz Aydil xxx (Miraç Furkan Türközü dk. 73 xx), Kaan Güdü xx (Emirhan Subaş dk. 85 ?), Mehmet Tolunay Gül xx (Halil Karataş dk. 58 xx), Zihni Temelci xxx
Siirt İl Özel İdaresi Spor: Mustafa Gürbüz x, Ahmet Taner Çukadar xx, Emre Çölgeçen xx, Evren Kilarci x (Kemal Emirhan Aydın dk. 72 x), Uğur Durmuş x (Ali Eren Daşdemir dk. 72 x), Mehmetcan Yıldırım x (Cafercan Aksu dk. 60 x), Caner Çolak xx, Enis Gül xx, Emre Okur x (Halil Gözel dk. 60 x), Mehmet Aslan x (Hazar Can Gençtürk dk. 82 ?), Eser Akbaş xx
Goller: Feyyaz Aydil (dk. 33, 45 pen. ve 68), Hüseyin Fıstıkcı (dk.65) (Osmaniyespor FK)
Sarı kartlar: Emre Çölgeçen (Siirt İl Özel İdaresi Spor)