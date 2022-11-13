Osmaniyespor FK-Sapanca Gençlikspor maç sonucu: 1-1

TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynanan 11. hafta maçında Osmaniyespor FK, Sapanca Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Gökhan Alkayalar xx, İsmail Semih İleri xx, Enes Berk Güçlü xx
Osmaniyespor FK: Furkan Keleş xx, Halil Karataş x (Halilcan Doğan dk. 37 xx), Ekrem Çalışanlar xx, Mert Sarı x (Emirhan Subaş dk. 70 xx), İsmail Baran Karakoç x (Onur Civelek dk. 37 xx), Okan Saraçoğlu xx, Hüseyin Fıstıkcı x (Miraç Furkan Türközü dk. 63 xx), Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Feyyaz Aydil xx, Kaan Güdü xx, Zihni Temelci xxx
Sapanca Gençlikspor: Amaç Ulaş Bayram xx (Oğuzhan Dertli dk. 33 xx), Talha Bulut xx, Umut Pusat xxx, Mehmet Uslu xx, Burak Koçer xx, Ali Helvacı xx (Tolga Arslan dk. 57 xx), Muhammed Egemen Pehlivan xx, Hüseyin Cankut Atasoy xx, Murat Erdemir xx, Muhammed Emin Ergin xx (Mehmet Avcı dk. 57 xx), Baha Kısacık xx (Berat Çetinkaya dk. 84 xx)
Goller: Zihni Temelci (dk. 90+7) (Osmaniyespor FK), Umut Pusat (dk. 15) (Sapanca Gençlikspor)
Sarı kartlar: Feyyaz Aydil, Zihni Temelci, Miraç Furkan Türközü (Osmaniyespor FK), Burak Koçer, Murat Erdemir, Umut Pusat, Mehmet Avcı (Sapanca Gençlikspor)