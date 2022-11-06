Osmaniyespor FK-Muş 1984 Muşspor maç sonucu: 2-1

TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynanan 10. hafta maçında Osmaniyespor FK, Muş 1984 Muşspor’u 2-1 mağlup ederek zirve yolunda çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan xx, Cengizhan Öztürk xx, Yakup Keçeci xx
Osmaniyespor FK: Furkan Keleş xxx, Ekrem Çalışanlar xx, Emirhan Subaş xx (Hüseyin Fıstıkcı dk. 60 xx), Mert Sarı xxx, İsmail Baran Karakoç xx (Miraç Furkan Türközü dk. 84 ?), Okan Saraçoğlu xx, Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Feyyaz Aydil xx, Kaan Güdü xxx, Mehmet Tolunay Gül xx (Halil Karataş dk. 71 xx), Zihni Temelci xxx
Muş 1984 Muşspor: Zeki Ayvaz xx, Süleyman Olgun xx, Ömer Karancı xx, Emircan Birinci xx (Kıvanç Salihoğlu dk. 39 xx) (Yunus Karadağ dk. 77 xx), Furkan Yıldırım xx, Raif Gündoğdu xx (Ömer Faruk Acı dk. 67 xx), Doğukan Bulut xx, Erkam Kömür xx, Bayram Enes An xx, Tolga Tekin xx, Efe Mustafa Çetin xx
Goller: Ömer Karancı (dk. 28 k.k.), Mert Sarı (dk. 88) (Osmaniyespor FK), Kıvanç Salihoğlu (dk. 60) (Muş 1984 Muşspor)
Sarı kartlar: Bayram Enes An, Kıvanç Salihoğlu (Muş 1984 Muşspor)